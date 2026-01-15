Haberler

Yalçın Koşukavak: "Deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu"

Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Beşiktaş karşısında deneyimi az oyuncularla oynamanın getirdiği zorlukları ve maç sonrası değerlendirmelerini paylaştı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Beşiktaş karşısında bu seviyeler için deneyimi az olan oyuncularla oynamanın zorluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Beşiktaş ile oynamak bizim gibi alt lig ve kulüp politikası oyuncu çıkartmak olan bir takımız. Bu seviyelerde deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu. Takımım iyi savundu, kompakt durdu. Bir kenar ortada golü buldu Beşiktaş. 45. dakikaya kadar iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Bu oyucuları savunmak kolay değil. Kaliteli oyuncular var. Biz daha az süre alan oyuncularla oynadık. Biz hem kulübümüz hem ülke futbolu adına oyuncu kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Restorasyon geçiriyorlar. Zor bir zaman geçiriyorlar. Sergen hocamın başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
