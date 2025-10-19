Haberler

Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Ağçay: '3 Puanı Hak Ettik'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, üstün bir oyun sergilediklerini ve 3 puanı hak ettiklerini belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Sivasspor karşısında üstün oynamalarına rağmen 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Her puan değerli ama bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Üzgünüz, genel anlamıyla üstün oynadığımız bir maç. İkili mücadele, topla oynama, pas yapma sayısı, isabetli orta... Diouf ve Ezeh ile yakaladığımız net pozisyonlar ama sonuç yok. Bunun için çok üzgünüz. Her puan değerli ama bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle şans verdiğimiz oyuncularımız beni çok memnun etti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
