Keçiörengücü, Joseph Ofori ile 5 Yıllık Sözleşme Imzaladı
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Joseph Ofori ile anlaşmaya varmıştır. Joseph'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor