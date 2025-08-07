Keçiörengücü, Joseph Ofori ile 5 Yıllık Sözleşme Imzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Joseph Ofori ile anlaşmaya varmıştır. Joseph'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.