Keçiörengücü, Iğdır FK'ya 2-1 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Iğdır FK'ya 2-1'lik skorla yenildi. Maçta Iğdır FK'nın gollerini Bruno ve Koita atarken, Keçiörengücü'nün tek golü Roshi'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Iğdır FK'da Gökcan'ın pasında Doğan, sağ kanattan ortasında kale sahasında kaleci Aykut topu elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Bruno topu ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada Keçiörengücü'nün atağında Ezeh, iki kişi arasında çaprazdan topa vurdu. Kaleci Taha, Ezeh'e gol izni vermedi.

41. dakikada Keçiörengücü'nde Ezeh'in sol çaprazdan ortasında top doğrudan dışarı gitti.

45+1. dakikada Keçiörengücü'nün atağında Hüseyin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe ortasında Fernandes'in arka direkte indirdiği topta Roshi kale sahası önünde röveşata ile topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

56. dakikada Keçiörengücü'nde Fernandes, ceza yayının sol çaprazında kullandığı frikikte top az farkla auta çıktı.

72. dakikada Keçiörengücü'nde Fernandes'in pasında sağ kanatta hareketlenen Hüseyin topu yerden ceza yayına çevirdi. Ezeh'in yay üzerinden sağ ayağıyla topa yaptığı vuruşta kaleci Taha kurtardı.

84. dakikada Iğdır FK'da Ali Kaan'ın sol çaprazdan kullandığı frikikte sert vuruşunda barajdaki Ezeh'ten sekti. Hakem VAR incelemesi sonucu penaltı verdi.

86. dakikada Iğdır FK'da Koita, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-2

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mahmut Gülle, Kadir Beyaz

Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Odise Roshi (Ali Akman dk. 86), Hüseyin Bulut (Hakan Bilgiç 90+5), Ali Dere (Süleyman Luş dk. 90+5), İbrahim Akdağ (Halil Can Ayan dk. 90), Francis Ezeh, Mexer, İshak Karaoğul, Mame Diouf, Junior Fernandes

Yedekler: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Erkam Develi, Ali Akman, Wellington, Hakan Bilgiç, Haqi Osman, Halil Can Ayan, Süleyman Luş, Tahsin Özler

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Cebrail Karayel 90+5), Moryke Fofana (Dorin Rotariu dk. 78), Bruno (Fode Koita dk. 78), Antoine Conte, Ryan Mendes (Ahmet Engin dk. 89), Doğan Erdoğan (Eyüp Akcan dk. 46), Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Güray Vural

Yedekler: Sinan Bolat, Dorin Rotariu, Ahmet Emin Engin, Suarez, Eyüp Akcan, Özder Özcan, Fode Koita, Serkan Asan, Ali Yaşar, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Bruno (dk. 14), Koita (dk. 86) (Iğdır FK), Roshi (45+1) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Alim Öztürk, Ryan Mendes, Dorin Rotariu (Iğdır Fk), İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Keçiörengücü) - ANKARA

