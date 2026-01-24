Haberler

Yalçın Koşukavak: "Elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için mücadele ediyoruz"

Yalçın Koşukavak: 'Elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için mücadele ediyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, rakiplerinin demoralize olduğunu ve maçın önemli olduğunu belirtti. Takım, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Boluspor'u 5-1 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor müsabakasının ardından, "4-0 olduğunda rakip tamamen demoralize oldu. Oyundan düştü. Maçı 5-1 bitirdik. Elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 5-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Maç öncesi Boluspor puan olarak üstümüzdeydi. Biz haftalardır kazanmaya yakın olduğumuz maçları deplasman da dahil berabere bitiriyorduk. Iğdır FK'ya 1 mağlubiyetimiz vardı. Takımımız bazı küçük seanslarda hata yaptığı için bugünkü maçta kazanmak bizim için çok önemliydi. Boluspor bugünkü maça tamamen geçiş hücumu ve kontratak planı yapmış. Ben de kadro gelince gördüm. Golü bulmamız gerekiyordu ve Bolu'yu set hücumuyla zorlamamız gerekiyordu. Yüzü dönük oynama becerileri etkin olduğu için skoru alıp rakibi sıkıştırmayı hedefledik. Erken bir gol bulduk. Bizim için çok avantaj getirdi. 25. dakikada maç 3-0 oldu. Oyun çok kolaylaştı. Rakibin direnci düştü. 3-0'lık skor bize rehavet oluşturdu. 4-0 olduğunda rakip tamamen demoralize oldu. Oyundan düştü. Maçı 5-1 bitirdik. Elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için mücadele ediyoruz. Boluspor'da kadro kalitesi sezon başından beri var. Bazı problemler yaşıyorlar. Onlara da kalan maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Adama Traore West Ham yolcusu

Adama Traore imzayı atıyor
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular