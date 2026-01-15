Haberler

Yalçın Koşukavak: Deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilerek maçtan mağlup ayrıldı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, mücadeleyi değerlendirerek, Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu vurguladı.

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Başkent ekibinde teknik direktör Yalçın Koşukavak, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarı iyi savunma yaptıklarını ancak Beşiktaş'ı savunmanın kolay olmadığını söyleyen Koşukavak, "Beşiktaş ile oynamak bizim gibi alt lig takımı için zor. Kulüp politikası oyuncu çıkartmak olan bir takımız. Bu seviyelerde deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu. Takımım iyi savundu, kompakt durdu. Bir kenar ortada golü buldu Beşiktaş. 45'inci dakikaya kadar iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Bu oyucuları savunmak kolay değil. Kaliteli oyuncular var. Biz daha az süre alan oyuncularla oynadık. Biz hem kulübümüz hem ülke futbolu adına oyuncu kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Restorasyon geçiriyorlar. Zor bir zaman geçiriyorlar. Sergen hocamın başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Süper Lig devinin teklifine cevap