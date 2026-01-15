Yalçın Koşukavak: Deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Başkent ekibinde teknik direktör Yalçın Koşukavak, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarı iyi savunma yaptıklarını ancak Beşiktaş'ı savunmanın kolay olmadığını söyleyen Koşukavak, "Beşiktaş ile oynamak bizim gibi alt lig takımı için zor. Kulüp politikası oyuncu çıkartmak olan bir takımız. Bu seviyelerde deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu. Takımım iyi savundu, kompakt durdu. Bir kenar ortada golü buldu Beşiktaş. 45'inci dakikaya kadar iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Bu oyucuları savunmak kolay değil. Kaliteli oyuncular var. Biz daha az süre alan oyuncularla oynadık. Biz hem kulübümüz hem ülke futbolu adına oyuncu kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Restorasyon geçiriyorlar. Zor bir zaman geçiriyorlar. Sergen hocamın başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu."