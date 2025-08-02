Keçiören'de 2'nci Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başladı

Keçiören'de 2'nci Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başladı
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Ankara'da düzenlenen 2'nci Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla başladı. Etkinliği, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan gibi önemli isimler takip etti.

ANKARA'da Keçiören Belediyesi 2'nci Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi iş birliğiyle Bağlum Stadyumu'nda düzenlenen, 2'nci Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri gerçekleştiriliyor. 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcunun davet edildiği ve 2-3 Ağustos tarihlerinde iki gün boyunca sürecek olan etkinliğin ilk gününde müsabakaları, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, dernek başkanları ile vatandaşlar takip etti.

TAHA AKGÜL: AVRUPA, DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI ÇIKACAK

Bir insan hayattayken adına böyle bir organizasyon yapılmasının gurur verici olduğunu kaydeden Taha Akgül, "Karakucak, minder güreşinin altyapısı. Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde, yaz aylarında karakucak güreşlerine giderek Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olduk. Sivas'taki tüm festivallere giderdik. Mesut Başkanımız da Sivas'tan yetişme, güreşin içinde büyüyen birisi. Kendisi karakucağın oradaki sevgisini almış. O sevgiyle kendisi de Türkiye'nin en büyük güreşlerini yaptırmaya belediye başkanı olduktan sonra söz vermişti. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Başpehlivanlıkta birinciye daire verilmesi tarihte bir ilktir. Burada güreşen çocuklar bizim göz bebeğimiz, altyapımız. İnşallah bu çocukların içinden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak" diye konuştu.

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Karakucak güreşlerinin isminin Taha Akgül olmasından onur ve gurur duyduğunu dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu meydan alın terinin, bilek hakkının, ahlakın, sabrın ve kardeşliğin meydanıdır. Bu meydan yiğitliğin, aklın, sevginin, saygının meydanıdır. Bu meydan Hazreti Hamza'nın meydanıdır. Bu yol senelerdir sancaktarlığını yaptığımız Resulullah'ın yoludur. Burada sadece kuvvet değil, kudret ortaya konulur. Keçiören bu yıl yine bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucaklarının ikincisini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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