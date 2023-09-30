Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde Sporculara Ev Sahipliği Yapıyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde olimpiyat standartlarında hizmet veren Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, tramplen ve kule atlama branşında uluslararası yarışlarda en çok madalya alan Keçiören Bağlum Spor Kulübü sporcularına ev sahipliği yapıyor.

Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde idman yapan gençler Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası turnuvalarda 3 yıl üst üste en çok madalya alan sporcular olarak başarıdan başarıya koşuyor. Aynı zamanda kule atlamada en çok milli sporcu çıkaran kulüp de Keçiören Bağlum Spor Kulübü olarak kayıtlarda yer alıyor.

Spora ve sporca destek verildiğinde başarının kaçınılmaz olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek gerekiyor. 20 yıl önce inşa ettiğimiz Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nun eşi benzeri başka bir yerde yok. Bugün dünya standartlarında müsabakaların yapıldığı tesisimizden Türkiye ve dünya şampiyonları çıkıyor. Sporcuya destek verildiği takdirde peşi sıra başarı muhakkak gelecektir. Emek veren, başarıya koşan İstiklal Marşı'mızı okutan, bayrağımızı göndere çektiren tüm sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Tesiste yenileme çalışması yaptıklarını da söyleyen Altınok, "Sporcularımızın rahat ve ferah bir ortamda spor yapabilmeleri için tesisimizin tüm bakımları yapıldı. Kule atlama noktaları, sıcak su boruları, havuz ve duş sularını ısıtmak için kullanılan plakalı eşanjörler, kırık olan fayanslar, camlar ve lambalar yenileriyle değiştirildi. Soyunma kabinleri ve dolaplar yenilendi. Tesisin tribün zeminleri, boya badanası, genel temizliği ve çevre düzenlemesi baştan aşağı yeniden yapıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA