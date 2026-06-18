Taşbacaspor, Minikler Taekwondo İl Seçmelerinde Takım Halinde Şampiyon Oldu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Taşbacaspor Kulübü, elde ettiği derecelerle takım halinde il şampiyonu oldu. 17 Haziran'da gerçekleştirilen seçmelerde başarılı bir performans sergileyen Taşbacasporlu sporcular, 7 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederek organizasyona damga vurdu. Kazanılan sonuçlarla takım halinde şampiyonluk kupasını kaldıran Ereğli temsilcisi, önemli bir başarıya imza attı. İl seçmelerinde kendi kategorilerinde birinci olan sporcular, 4-6 Temmuz tarihleri arasında Isparta'da düzenlenecek Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri'nde Zonguldak'ı temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyon sporcular şu isimlerden oluştu:

Erkeklerde 27 kiloda Alp Günaslan, 40 kiloda Abdullah Delibaş, 45 kiloda Kerem Gebeş ve +57 kiloda Talha Pulat birinci oldu.

Kızlarda ise 27 kiloda Yağmur Azra Odabaş, 40 kiloda Elif Korkmaz ve +57 kiloda Zeynep Erva Karataş altın madalya kazandı.

Taşbacaspor Kulübü Antrenörleri Levent Bayrak ve Oktay Bozkurt, turnuva sonunda yaptıkları açıklamada sporcuların ortaya koyduğu mücadeleden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Antrenörler, takım halinde elde edilen şampiyonluğun gurur verici olduğunu belirterek, Isparta'da yapılacak yarı final müsabakalarında da aynı başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı