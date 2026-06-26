Genç tekvandocular, Kazakistan'da 10 madalya kazandı

Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda gençler kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcular, 5'i altın 10 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki organizasyonun ikinci gününde gençler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti ve takım sıralamasında ev sahibi Kazakistan'ın ardından ikinci sırayı aldı.

Madalya kazanan milli genç tekvandocular şunlar:

Altın: Fatma Zehra Akyazıcı (55 kilo), Aslı Cemre Ceylan (59 kilo), Ayşe Işık (63 kilo), Asya Aydın (68 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

Gümüş : Mustafa Taşdelen (68 kilo)

Bronz: Utku Kap (45 kilo), İbrahim Efe Düzel (63 kilo), Zeynep Nil Menekşe (+68 kilo), Gülnihal Şahin (+68 kilo)

Türkiye, turnuvada dün büyükler kategorisinde 14 madalya (5 altın, 1 gümüş, 8 bronz) elde etmişti.