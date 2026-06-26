Haberler

Genç tekvandocular, Kazakistan'da 10 madalya kazandı

Genç tekvandocular, Kazakistan'da 10 madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda gençler kategorisinde mücadele eden milli sporcular, 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak takım sıralamasında ikinci oldu.

Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda gençler kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcular, 5'i altın 10 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki organizasyonun ikinci gününde gençler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti ve takım sıralamasında ev sahibi Kazakistan'ın ardından ikinci sırayı aldı.

Madalya kazanan milli genç tekvandocular şunlar:

Altın: Fatma Zehra Akyazıcı (55 kilo), Aslı Cemre Ceylan (59 kilo), Ayşe Işık (63 kilo), Asya Aydın (68 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

Gümüş : Mustafa Taşdelen (68 kilo)

Bronz: Utku Kap (45 kilo), İbrahim Efe Düzel (63 kilo), Zeynep Nil Menekşe (+68 kilo), Gülnihal Şahin (+68 kilo)

Türkiye, turnuvada dün büyükler kategorisinde 14 madalya (5 altın, 1 gümüş, 8 bronz) elde etmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Türkiye jönüne veda ediyor! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı

Korku dolu anlar! 108 katlı dev gökdelene çarptı
Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı

Gruptan çıkamadıklarını sandı, maç biter bitmez üzüntüden yere yığıldı
Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi

50 yıllık dostunun acısıyla kahroldu: Vurulmuş gibiyim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi

Erdoğan'ın torunu mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi
Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti