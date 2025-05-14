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Kazada Ayağını Kaybeden Muhammed Umar Grema'nın Futbol Tutkusu

Kazada Ayağını Kaybeden Muhammed Umar Grema'nın Futbol Tutkusu
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Kenyalı Muhammed Umar Grema, çocukluğunda yaşadığı kaza sonucu sağ ayağını kaybetmesine rağmen futboldan vazgeçmedi. DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı'na katılan Grema, takımının başarısı için ter döküyor ve bu süreçte yaşadığı zorlukları aştığını belirtiyor.

Çocukluğunda yaşadığı kaza sonucu sağ ayağını kaybetmesine rağmen futbol oynamaktan vazgeçmeyen Kenyalı Muhammed Umar Grema, Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa ekibi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı'nın başarısı için ter döküyor.

Ülkesi Kenya'da 7 yaşında top oynarken yıkılan duvarın altında kalan Muhammed Umar Grema, sağ ayağını kaybetti. Yaşadığı kaza sonrası uzun süre içine kapanık bir yaşam süren Grema, çok sevdiği futbol sayesinde yeniden yaşama tutunmayı başardı.

Ampute olarak ülkesinde futbol oynamaya devam eden 27 yaşındaki Grema, 4 yıl önce Şanlıurfa DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı'nın o dönem teknik direktörü olan Mustafa Bebe ile sosyal medya aracılığıyla tanıştı.

Grema, Bebe'nin kendisine yaptığı transfer teklifini kabul ederek Şanlıurfa'ya geldi.

Kenyalı golcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan itibaren futbol oynamayı çok sevdiğini söyledi.

Ayağını kaybettiği yaşadığı kaza sonrasında uzun süre evden çıkamadığını, arkadaşlarıyla oynayamadığını dile getiren Grema, "Eve misafir gelince ayağımı görmesinler diye başka odaya gidip saklanıyordum. Sosyal medyaya fotoğraflarımı atarken bile kimse görmesin diye ayaklarımı göstermiyordum. Bir süre sonra kendime geldim ve artık bir şeyler yapabileceğime inanmaya başladım. Sokağa çıkıp eskisi gibi arkadaşlarımla top oynamaya başladım. Arkadaşlarım beni motive edince tek ayakla kendimi normal gibi hissetmeye başladım. Futbol bana üzüntülerimi unutturdu." diye konuştu.

"Hedefim takımımla başarılı olmak"

Arkadaşlarıyla futbol maçı yaptıkları bir gün ülkesinin milli takımından bir yetkilinin kendisini izleyip beğendiğini ve milli takıma davet ettiğini belirten Grema, şunları kaydetti:

"Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası öncesi milli takım aday kadrosunun kampına katıldım ancak turnuvaya götürülmedim. 2019 yılında milli takıma seçildim ve Angola'da düzenlenen Afrika Ampute Futbolu Uluslar Kupası'na katıldım. 2021 yılında yaptığım antrenmanlarımı sosyal medyadan paylaşıyordum. DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı'nın eski antrenörü Mustafa Bebe benim videolarımı izlemiş ve beğenmiş. Benimle irtibata geçti ve anlaşarak Şanlıurfa'ya geldim. Hedefim takımımla başarılı olmak. Kaybetmeyi hiç sevmiyorum, hep kazanmak istiyorum. Takımım bana inandı, güvendi, ben de takımıma faydalı olmak ve kupa kazandırmak istiyorum."

"Gücüyle ve hızıyla takıma büyük katkıda bulunuyor"

Takımın antrenörü Mehmet Özalhas ise Grema'nın takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Grema kendisine verdiğim tüm görevleri yerine getiriyor. Özellikle gücüyle ve hızıyla takıma büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca hızlı ataklarda takımı sonuca götürebilecek bir sporcumuz. Ondan çok memnunum. Daha da iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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