Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Öğrenciler ile buluşan Kayserisporlu futbolcuların halay çekmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Kayserisporlu futbolcular Dimitrios Kolovetsios, Bilal Bayazit ve Joseph Attamah ile Takım Menajeri Yunus Akbulut, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Türk bayrakları ve meşaleler ile karşılanan futbolcular, öğrenciler ile bol bol fotoğraf çekindi. Bilal Bayazit, Joseph Attamah ile Takım Menajeri Yunus Akbulut da, kendilerini karşılayan öğrencilerin halayına eşlik etti. Ardından söyleşiye katılan Dimitrios Kolovetsios, Bilal Bayazit, Joseph Attamah ve Takım Menajeri Yunus Akbulut öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Nurettin Şahin ve Şemun Akman da katıldı. - KAYSERİ