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Kayserisporlu Daniel Moreno, Manisa FK'ya attığı golle 4 maçta 6 gole ulaştı

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Kayserisporlu Daniel Moreno, Manisa FK'ya attığı golle 4 maçta 6 gole ulaştı
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Kayserispor, ligin 9. haftasında Manisa FK’yi 3-2 mağlup etti. Manisa FK’ya karşı 52. dakikada gol atan Daniel Moreno, üst üste 4 maçta fileleri havalandırıp son 4 maçta 6 gole ulaştı ve Taulant Seferi’den sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Kayserispor'un başarılı golcü oyuncusu Daniel Moreno, son 4 maçta 6 gol attı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 9. haftasını 3-2'lik Manisa FK galibiyeti ile kapattı. Manisa FK maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Daniel Moreno 1 gol attı. Manisa FK maçının 52. dakikada Taulant Seferi'nin asistinde topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçiren Moreno, üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Daniel Moreno ligin 6. haftasında Esenler Erokspor'a 2 gol, 7. haftasında İstanbulspor'a 2 gol, 8. haftasında Mardin 1969 Spor'a 1 gol ve 9. haftada da Manisa FK'ya 1 gol atarak son 4 maçta 6 gol attı. Daniel Moreno, Taulant Seferi'den sonra takımda en fazla gol atan ikinci oyuncu konumunda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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