Kayserispor'da Erling Moe dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig’e veda ederek küme düşme üzüntüsü yaşayan Kayserispor’da sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli teknik direktör Erling Moe ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

ERLING MOE İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erling Moe'nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Kayserispor'da 11 maça çıkan Erling Moe; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.00 puan ortalaması yakaladı.