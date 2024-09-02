Kayserispor Yönetimi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Kayserispor yönetimi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Nurettin Açıkalın, Genel Sekreter Rıza Erkut Yurdemi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Emir Akpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, bir süre görüştü. Heyet; Bahçeli'ye üzerinde isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti. - KAYSERİ