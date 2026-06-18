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Kayserispor yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kayserispor yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi
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Kayserispor Yönetim Kurulu, Başkan Ali Çamlı başkanlığında Recep Mamur Tesisleri'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda mali, idari ve sportif gündem kapsamlı şekilde ele alındı; yeni sezon hazırlıkları, transfer çalışmaları ve mali yapı değerlendirildi. Bir sonraki toplantının 29 Haziran 2026'da yapılması kararlaştırıldı.

Kayserispor Yönetim Kurulu, Başkan Ali Çamlı başkanlığında Recep Mamur Tesisleri'nde ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda kulübün mali, idari ve sportif gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu; yeni sezon hazırlıkları, teknik ekip yapılanması, transfer çalışmaları, mevcut futbolcu kadrosunun durumu ve kulübün gelecek dönem hedefleri ele alındı. Ayrıca kulübün devam eden mali yükümlülükleri, sürdürülebilir mali yapı hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve sportif başarıyı destekleyecek projeler hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda alınan kararların takip edilmesi ve gündemdeki konuların değerlendirilmesine devam edilmesi amacıyla bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 29 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Yönetim kurulu, şehrin en önemli ortak değeri olan Kayserispor'u daha güçlü yarınlara taşımak adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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