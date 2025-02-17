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Kayserispor, Yeni Teknik Direktörü ile Yükselişe Geçti

Kayserispor, Yeni Teknik Direktörü ile Yükselişe Geçti
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Kayserispor, Boşnak Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 3 maçta 5 puan topladı. Takım, sahasında Konyaspor'u mağlup ederken, Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kaldı. Hedef, Göztepe karşısında galibiyetle çıkışı sürdürmek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Boşnak Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 3 maçta 5 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, kötü gidişatını durdurdu. Ligde kalma adına mücadelesini sürdüren sarı kırmızılılar, yeni Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile oynadığı 3 maçta 5 puan topladı. Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılması sonrasında anlaşmaya varılan Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile 3 maça çıkan Kayserispor, sahasında Konyaspor'u mağlup ederken, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Sergilediği futbol ile takdir toplayan ve 3 maçtır yenilmeyen sarı kırmızılı ekip, bu hafta da sahasında Göztepe ile oynayacağı maçı kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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