Zecorner Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Erling Moe kente geldi
Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırarak Norveçli Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Moe, Kayseri'ye gelerek kulüp yetkilileri ve taraftarlar tarafından karşılandı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Erling Moe, kente geldi.

Sarı-kırmızılı takımın mevcut teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayrımasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Norveçli teknik adam Erling Moe, Kayseri'ye ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Kayseri'ye gelen Erling Moe'yi Erkilet Havalimanı çıkışında Kayserispor Asbaşkanı Süleyman Akın, sportif direktör Muhammed Türkmen ve taraftarlar karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
