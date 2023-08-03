Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Sivasspor ile oynayacak
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, son hazırlık maçını Süper Lig takımlarından Sivasspor ile oynayacak. Maç, 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18:00'de başlayacak.
Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Süper Lig takımlarından Sivasspor ile oynayacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, son hazırlık maçını Sivasspor ile oynayacak. 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak maç saat 18: 00'de başlayacak. Sarı kırmızılılar, müsabaka için bugün komşu kente giderek Sivasspor'un konuğu olacak.
Kayserispor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor'u 3-2, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerken Konyaspor'a 4-0 mağlup olmuştu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor