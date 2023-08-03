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Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Sivasspor ile oynayacak

Spor Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, son hazırlık maçını Süper Lig takımlarından Sivasspor ile oynayacak. Maç, 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18:00'de başlayacak.

Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Süper Lig takımlarından Sivasspor ile oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, son hazırlık maçını Sivasspor ile oynayacak. 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak maç saat 18: 00'de başlayacak. Sarı kırmızılılar, müsabaka için bugün komşu kente giderek Sivasspor'un konuğu olacak.

Kayserispor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor'u 3-2, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerken Konyaspor'a 4-0 mağlup olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

4 Eylül Stadyumu Kayserispor Sivasspor Spor Haberler

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