Kayserispor Yeni Sezon Hedeflerini Açıkladı

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın; yeni sezonda başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını söyledi.

Boşnak Teknik Adam Jakirovic ile yakalanan ivmenin yeni sezonda Markus Gisdol ile devam edeceğine inandığını söyleyen Süleyman Akın; "Jakirovic hoca yurt dışında çalışmak istedi. Biz de anlayışla karşıladık. Hocamıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz, yolu açık olsun. Markus Gisdol ile başarı grafiğimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Markus hoca projemize inandı. Hep birlikte Kayserispor'u daha yukarıya taşıyacağız. Bu yıl amacımız sadece ligde kalmak değil, daha başarılı bir sezon geçirmek için çalışacağız" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ