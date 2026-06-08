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Kayserispor, 29 Haziran'da topbaşı yapacak

Kayserispor, 29 Haziran'da topbaşı yapacak
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TFF 1. Lig ekibi Kayserispor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 29 Haziran Pazartesi günü yapacağı idmanla başlayacak. Takım, yeni teknik direktör yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran Pazartesi günü yapacağı idmanla başlayacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 2025-2026 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı-kırmızılı takım, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri temsilcisi, yeni Teknik Direktörünün yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de başlayacak olan Kayserispor'un ardından kamp programı belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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