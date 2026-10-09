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Kayserispor, yarın sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

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Kayserispor, yarın sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
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Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün Recep Mamur Tesisleri'nde Atilla Gerin yönetiminde yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 9'uncu haftada sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Metro Holding Kayserispor, 1'inci ligin 9'uncu haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından düzenlenen taktik çalışma ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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