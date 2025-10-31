Kayserispor ve Kasımpaşa Bu Hafta 31. Kez Karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki ekip daha önce ligde 30 kez karşılaştı, Kayserispor'un 16 galibiyeti bulunuyor. Kayserispor, taraftarının önünde 3 puanı hedefliyor, Kasımpaşa ise kötü gidişatını sonlandırmayı amaçlıyor.
Kasyerispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki ekip bugüne kadar ligde 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa da 6 kez kazandı. 8 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hem 3 puanı almak hem de rakibine karşı istatistiksel üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı galibiyetle kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.
Kayserispor sahasında oynadığı 15 Kasımpaşa maçından 7 defa galip ayrılırken, 2 kez konuk ekip kazanırken, 6 karşılaşma ise berabere sona erdi. - KAYSERİ