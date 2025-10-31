Kayserispor ve Kasımpaşa Bu Hafta 31. Kez Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında mücadele edecek olan Kayserispor ile Kasımpaşa 31. kez rakip olacak.

Kasyerispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki ekip bugüne kadar ligde 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa da 6 kez kazandı. 8 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hem 3 puanı almak hem de rakibine karşı istatistiksel üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı galibiyetle kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

Kayserispor sahasında oynadığı 15 Kasımpaşa maçından 7 defa galip ayrılırken, 2 kez konuk ekip kazanırken, 6 karşılaşma ise berabere sona erdi. - KAYSERİ