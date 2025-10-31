Haberler

Kayserispor ve Kasımpaşa Bu Hafta 31. Kez Karşılaşacak

Kayserispor ve Kasımpaşa Bu Hafta 31. Kez Karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki ekip daha önce ligde 30 kez karşılaştı, Kayserispor'un 16 galibiyeti bulunuyor. Kayserispor, taraftarının önünde 3 puanı hedefliyor, Kasımpaşa ise kötü gidişatını sonlandırmayı amaçlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında mücadele edecek olan Kayserispor ile Kasımpaşa 31. kez rakip olacak.

Kasyerispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki ekip bugüne kadar ligde 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa da 6 kez kazandı. 8 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hem 3 puanı almak hem de rakibine karşı istatistiksel üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı galibiyetle kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

Kayserispor sahasında oynadığı 15 Kasımpaşa maçından 7 defa galip ayrılırken, 2 kez konuk ekip kazanırken, 6 karşılaşma ise berabere sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.