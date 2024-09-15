Kayserispor ve Eyüpspor 2-2 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı ve maç 2-2 sona erdi. İki takımın da karşılıklı gollerle sahadan birer puanla ayrıldığı mücadelede Kayserispor'dan Arif Kocaman ve Nazon, Eyüpspor'dan ise Thiam ve Saiz golleriyle maçta etkili oldular.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
50. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun şutu Eyüpspor kalecisine çarparak, Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı. Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
62. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlağı kontrol eden Saiz'in şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
64. dakikada Kartal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte Talha kafayla Arife aktardı. Arif'in kale dibinde sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluşturdu. 1-2.
69. dakikada Hasan Ali'nin pasında topla buluşan Nazon, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta golü attı. 2-2
74. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşunu Berke direk dibinde çıkardı.
90+2. dakikada Midtsjö'nün pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bruno, dar açından şutunu çekti ancak top direkten tekrar oyun alanına döndü.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çavuş, Candaş Elbil
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman (Attamah dk. 89), Carole, Bourabia (Ali Karimi dk. 41), Kartal Yılmaz, Boa Morte (Nazon dk. 41), Mehmet Eray (Talha Sarıarslan dk. 64), Ramazan Civelek (Hasan Ali Kaldırım dk. 41), Miguel Cardoso
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Bahoken, Baran Ali, Ackah
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Caner Erkin (Dubois dk. 60), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 60), Midtsjö, Saiz (Chatzigiovanis dk.73), Ahmed Kutucu (Shelvey dk. 73), Thiam (Bruno dk. 88)
Yedekler: Muhammet, Dorukhan, Vezo, Ampem, Tayfur
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Arif Kocaman (dk. 64), Nazon (dk. 69) (Kayserispor) Thiam (dk. 21), Saiz (dk.36) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Boa Morte, Jeanvier, Hasan Ali, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Caner Erkin, Midtsjö (Eyüpspor) - KAYSERİ