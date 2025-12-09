Kayserispor 17. sırada
Süper Lig'de 15. hafta geride kaldı. Geride kalan 15 haftada 13 puan toplayan Kayserispor, lig sıralamasında 17. basamakta yer alıyor. Deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, oynadığı maçlarda istediği istikrarı yakalayamazken, topladığı 13 puanla düşme hattında bulunuyor.
Kayserispor, bu hafta oynayacağı Alanyaspor maçını kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. - KAYSERİ
