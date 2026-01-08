Haberler

Kayserispor'un yeni transferleri kampa katıldı

Güncelleme:
Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Kayserispor, Antalya'daki kampında yeni transferleri Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather ile çalışmalarına hız verdi.

Kayserispor'un yeni transferleri, kulübün Antalya'daki kampına katılarak çalışmalara başladı.

Süper Lig'de ilk yarı istediği gibi tamamlayamayan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da sürdürürken yeni transferlerin performansı dikkat çekti. Kayserispor'un yeni transferleri Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather, kampa katılarak çalışmalara başladı.

Bir an önce form tutup formayı giymek isteyen yeni transferlerin antrenmanlarda hırslı olduğu gözlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
