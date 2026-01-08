Kayserispor'un yeni transferleri kampa katıldı
Süper Lig'de ilk yarı istediği gibi tamamlayamayan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da sürdürürken yeni transferlerin performansı dikkat çekti. Kayserispor'un yeni transferleri Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather, kampa katılarak çalışmalara başladı.
Bir an önce form tutup formayı giymek isteyen yeni transferlerin antrenmanlarda hırslı olduğu gözlendi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor