Kayserispor'un yeni transferi RonaelPierre-Gabriel Kayseri'ye geldi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sağ bek Ronael Pierre-Gabriel'i Kayseri'ye getirdi. Dinamo Zagreb'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kayserispor'un yeni transferi Fransız sağ bek RonaelPierre-Gabriel'i Kayseri'ye geldi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni sağ beki Kayseri'ye geldi. Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki oyuncu RonaelPierre-Gabriel bugün saat 18.00'de İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Gabriel yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
