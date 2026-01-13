Kayserispor'un yeni transferi RonaelPierre-Gabriel Kayseri'ye geldi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sağ bek Ronael Pierre-Gabriel'i Kayseri'ye getirdi. Dinamo Zagreb'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni sağ beki Kayseri'ye geldi. Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki oyuncu RonaelPierre-Gabriel bugün saat 18.00'de İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Gabriel yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor