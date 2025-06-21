Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Markus Gisdol Kayseri'ye Geldi

Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Markus Gisdol Kayseri'ye Geldi
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Bellona Kayserispor'un yeni teknik direktörü Alman Markus Gisdol, Kayseri Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, Gisdol'a atkı ve çiçek takdim ederek tezahüratlar yaptı. Gisdol, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti ve resmi sözleşmeyi yarın imzalayacak.

Bellona Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen Gisdol'u kulüp yöneticileri ve taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna taktıkları Gisdol'a çiçek takdim eden taraftarlar, Alman teknik direktör lehine tezahüratlarda bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Gisdol, kendisini coşkulu şekilde karşılayan taraftarlara teşekkür ederek, "Çok sıcak ve beklemediğim güzel bir karşılama oldu. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Teknik direktör Gisdol, yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenecek törenle Kayserispor ile resmi sözleşme imzalayacak.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
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