Markus Gisdol ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

KAYSERİSPOR'DA DJALOVIC DÖNEMİ

Lige istediği başlangıcı yapamayan Kayserispor, teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic'i getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

son olarak Slovenya'da Maribor'da görev yapan Radomir Djalovic, daha önce HNK Rijeka'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük de yapmıştı.