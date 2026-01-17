Haberler

Zecorner Kayserispor transfer tahtasını açtı

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, transfer yasağını kaldırarak transfer tahtasını açtı. Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, sosyal medya üzerinden taraftarı bilgilendirerek umut dolu bir mesaj paylaştı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözdü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı. Eski futbolcuların ödemelerinden kaynaklanan dosyaları çözen Sarı-kırmızılı takım, ara transfer dönemi kapanmadan transfer tahtasını açtı. İç Anadolu temsilcisinin Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, sanal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Yine, yeniden inandık, başardık. Engeller kalktı. Transfer tahtası açıldı. İnançla, azimle, sabırla bekleyen taraftarımıza hayırlı olsun" dedi. Kayserispor ligin ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında başlayacak.

