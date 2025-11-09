Haberler

Kayserispor'un Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen: 'Üzgünüz, Daha İyi Olmak İçin Çalışacağız'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olan Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Türkmen, maçtaki hatalarına değinerek takımın milli aradan sonra daha iyi bir performans sergileyeceğini umduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 mağlup olan Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, mağlubiyet sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından, teknik direktör Radomir Dalovic'in cezası sebebiyle basın toplantısında konuşan Muhammed Türkmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılına değinerek sözlerine başladı. 10 Kasım'ı hatırlatan Türkmen, "Atamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisi bizim için, ülkemiz için, Cumhuriyet'imiz için en önemli etken. Rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçta yedikleri ilk gole kadar savunma opsiyonlarını çok iyi yaptıklarını ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermediklerini dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:

" Fenerbahçe'nin serbest vuruşu hızlı şekilde kullanmasıyla kalemizde gördüğümüz ilk gol ve ardından gelen ikinci gol dengemizi bozdu. Buna rağmen maçı bırakmayan bir Kayserispor vardı. Son dakikalarda biraz şanslı olsaydık belki 4-3 olabilirdi ve Fenerbahçe baskı altında kalabilirdi. Bazı anları daha iyi oynamalıydık, üzgünüz. Kendi performansımızı değerlendireceğiz. Umuyorum ki milli aradan sonra daha iyi olacağız. Hocamızın gelmesinin ardından daha organize olan bir takım olduk. Defansif hatalarımız oldu. Bunların da üzerinden geçeceğiz."

Maç içerisinde Fenerbahçeli futbolcu Asensio'nun Carole'le yaşadığı pozisyona dikkati çeken Muhammed Türkmen, "Asensio'nun Carole'e yaptığı harekete kırmızı kart çıkabilirdi. Bazı avantaj pozisyonlarda hakemin oyunu durdurmak yerine devam ettirmesini beklerdik. Galatasaray'ın mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe tribünleri bu maça çok asılacaktı ve taraftarın etkisini gördük. Rakibimizin istediğini aldığını gördük. Üzgünüz ve bu durumu düzeltmek için gerekli çalışmaları yapacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.