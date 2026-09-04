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Tabidze Gürcistan Milli Takımı'na Davet Edildi

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METRO Holding Kayserispor’un Gürcü savunma oyuncusu Jemal Tabidze milli takıma davet edildi.

METRO Holding Kayserispor'un Gürcü savunma oyuncusu Jemal Tabidze milli takıma davet edildi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki savunma oyuncusu Jemal Tabidze, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosuna davet edildi. İç Anadolu ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Jemal Tabidze, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında oluşturulan aday kadrosuna davet edilmiştir. Gürcistan Milli Takımı; 25 Eylül'de Kuzey İrlanda, 28 Eylül'de Ukrayna, 2 Ekim'de Macaristan ve 5 Ekim'de yeniden Kuzey İrlanda ile karşılaşacaktır. Futbolcumuz Jemal Tabidze'yi tebrik ediyor, Gürcistan A Milli Takımı forması altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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