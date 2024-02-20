Kayserispor'un Süper Lig tarihindeki bin 100.'üncü golü Duckens Nazon'dan geldi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 26. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir konuk oldu. Sarı Kırmızılı ekibin Başakşehir maçının 9. dakikasında Duckens Nazon ile bulduğu ilk gol, Süper Lig tarihindeki bin 100'ncü gol olarak kayıtlara geçti. Kayserispor'un liglerdeki 300. golünü İsrailli futbolcu Pini Felix Balili atarken, 400. golünü Fatih Ceylan, 500. golünü Mehmet Topuz, 600. golünü Abdullah Durak, 700. golünü Diego Marvin Biseswar, 800. golünü Deniz Türüç, 900. golünü Artem Kravets ve bininci golünü Mario Gavronovic atmıştı. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kayserispor'umuzun Süper Lig tarihindeki 1100. golü, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir karşılaşmasında Duckens Nazon'dan geldi" denildi. - KAYSERİ