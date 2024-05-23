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Kayserispor'un Miguel Cardoso, 100. maçına çıktı

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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. Cardoso, Konyaspor maçında başarılı bir performans sergiledi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin 37. haftasında oynanan ve 2-2 biten Konyaspor karşılaşmasında forma giyen Portekizli oyuncu Miguel Cardoso, sarı kırmızlı forma ile 100. maçına çıktı. Konyaspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu ligin son haftasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

2021-2022 sezonunda Belenenses takımında transfer edilen 29 yaşındaki Miguel Cardoso, Kayserispor forması ile 3 sezonda 100 maça çıkıp 17 gol kaydetti.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Çamlı, Konyaspor karşılaşması ile birlikte 100. maçına çıkan Miguel Cardoso'ya forma hediye etti" denildi. Miguel Cardoso'nun sezonda oynadığı maç sayıları ise şu şekilde;

2021-2022 sezonu - 34 maç - 7 gol

2022-2023 sezonu - 35 maç - 8 gol

2023-2024 sezonu - 31 maç - 2 gol - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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