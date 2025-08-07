Kayserispor'un Kalecisi Bilal Bayazit, Gençlerle Futbol Turnuvasında Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, mahalleler arası futbol turnuvasına katılarak gençlerle bir araya geldi ve onlara imzalı formalar ile madalyalar dağıttı.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, mahalleler arası futbol turnuvasına katılan gençlerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Melikgazi İlçe Başkanlığı'nca gerçekleştirilen turnuvaya, Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazit da katıldı.

Bayazit, turnuva sırasında yakından ilgilendiği ve sohbet ettiği gençlere, imzalı forma ile madalya dağıttı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.