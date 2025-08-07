Kayserispor'un Kalecisi Bilal Bayazit, Gençlerle Futbol Turnuvasında Buluştu

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, mahalleler arası futbol turnuvasına katılan gençlerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Melikgazi İlçe Başkanlığı'nca gerçekleştirilen turnuvaya, Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazit da katıldı.

Bayazit, turnuva sırasında yakından ilgilendiği ve sohbet ettiği gençlere, imzalı forma ile madalya dağıttı.