Haberler

Kayserispor, Vanspor'u 2-0 Yenerek Sezona 3 Puanla Başladı

Kayserispor, Vanspor'u 2-0 Yenerek Sezona 3 Puanla Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1. Lig'in 1. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Vanspor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Yeni sezonun ilk gollerini kaydeden Arnavut oyuncu Taulant Seferi, maçta attığı iki golle takımına zaferi getirdi ve Kayserispor kariyerine gollerle başladı.

1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Vanspor ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lik galibiyetle ayrılan Kayserispor sezona 3 puana başladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezondaki gollerini Arnavut oyuncu Taulant Seferi kaydetti.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2026-2027 sezonun ilk golünü Taulant Seferi attı. Vanspor maçına ilk 11'de başlayan Arnavut futbolcu, müsabakanın 9 ve 56. dakikasında Görkem Sağlam'ın pasında topu ağlara göndererek, takımının yeni sezonda ilk golünü kaydetmiş oldu.

87. dakikaya kadar sahada kalan Seferi; oynadığı futbolu attığı 2 golle süsleyerek, Kayserispor kariyerine gollerle başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak

Ölümüyle milyonları yasa boğan Cansever’in cenaze programı belli oldu
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı

Cumhurbaşkanına tehditler savurmuştu: Ekipler gerekeni yaptı

Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor