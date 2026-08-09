Kayserispor, Vanspor'u 2-0 Yenerek Sezona 3 Puanla Başladı
1. Lig'in 1. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Vanspor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Yeni sezonun ilk gollerini kaydeden Arnavut oyuncu Taulant Seferi, maçta attığı iki golle takımına zaferi getirdi ve Kayserispor kariyerine gollerle başladı.
1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Vanspor ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lik galibiyetle ayrılan Kayserispor sezona 3 puana başladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezondaki gollerini Arnavut oyuncu Taulant Seferi kaydetti.
1.Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2026-2027 sezonun ilk golünü Taulant Seferi attı. Vanspor maçına ilk 11'de başlayan Arnavut futbolcu, müsabakanın 9 ve 56. dakikasında Görkem Sağlam'ın pasında topu ağlara göndererek, takımının yeni sezonda ilk golünü kaydetmiş oldu.
87. dakikaya kadar sahada kalan Seferi; oynadığı futbolu attığı 2 golle süsleyerek, Kayserispor kariyerine gollerle başladı.