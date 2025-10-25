Kayserispor'un Benes'i Fatih Karagümrük Maçında Kırmızı Kart Gördü

Kayserispor'un Slovak orta saha oyuncusu Laszlo Benes, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, karşılaşmayı 10 kişi tamamlandı. Fatih Karagümrük maçının 90+1. dakikasında Laszlo Benes, rakibi Atakan Çankaya'ya yaptığı sert müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bırakan Sloavak oyuncunun ligin 11. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon 9 maçta forma giyen Benes 2 gol atarken 1 asist ve 1 kırmızı kart gördü. - KAYSERİ