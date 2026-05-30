Kayserispor'un yol haritası belli oldu

Süper Lig'e veda eden Kayserispor, 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de 19 takımla mücadele edecek. En uzak deplasman Iğdır, en yakın ise Sivas olacak.

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'un yeni sezonda mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

11 yıl aradan sonra Süper Lige veda eden ve 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'u yeni sezonda birbirinden zorlu rakipler bekliyor. 19 farklı takımla karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılar 13 şehre gidecek. Kayserispor'un yeni sezonda en uzak deplasmanı Iğdır olacakken en yakın deplasmanı ise Sivas olacak. Kayserispor, TFF 1.Lig yol haritasında tam 6 kez İstanbul'a gidecek. Kayserispor'un yeni sezonda mücadele edeceği takımlar şu şekilde;

Fatih Karagümrük (İstanbul), Esenler Erokspor (İstanbul), Ümraniyespor (İstanbul), İstanbulspor (İstanbul), Sarıyer (İstanbul), Pendikspor (İstanbul), Bodrum FK (Muğla), Antalyaspor (Antalya), Keçiörengücü (Ankara), Bursaspor (Bursa), Bandırmaspor (Balıkesir), Manisa FK (Manisa), Sivasspor (Sivas), Iğdır FK (Iğdır), Vanspor FK (Van), Boluspor (Bolu), Muğlaspor (Muğla), Batman Petrolspor (Batman), Mardin 1969 Spor (Mardin) - KAYSERİ

