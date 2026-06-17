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Kayserispor'dan Umut Bulut açıklaması

Kayserispor'dan Umut Bulut açıklaması
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Kayserispor, eski futbolcusu Umut Bulut ile arasındaki işçi alacakları davasında istinaf başvurusu sonucu ödenecek tutarın 674 bin Euro azaldığını açıkladı.

Kayserispor Kulübü, eski futbolcusu Umut Bulut'a ödeyeceği rakamda ciddi bir değişiklik olmasını sağladı.

Kayserispor kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile eski futbolcumuz Umut Bulut arasında devam eden işçi alacakları davasında, yerel mahkeme tarafından daha önce verilen ve kulübümüz aleyhine 1 milyon 161 bin Euro ile 545 bin TL ücret alacağının faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin karar, kulübümüz tarafından istinaf kanun yoluna taşınmıştır. Yapılan istinaf incelemesi neticesinde önceki karar kaldırılmış ardından Kayseri 6. İş Mahkemesince yeniden yapılan yargılama sonucunda dava kısmen kabul edilmiş ve kulübümüz aleyhine hükmedilen tutar 487 bin Euro ile 545 bin TL ücret alacağı ve bunlara ilişkin faizler olarak belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada "Önceki kararda hükmedilen Euro alacağı yönünden yaklaşık 674 bin Euro tutarında bir azalma gerçekleşmiştir. Süreç, kulübümüz hukuk birimi tarafından titizlikle takip edilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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