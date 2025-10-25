Haberler

Kayserispor U19 PAF Takımı Deplasmanda Galip Geldi

Kayserispor U19 PAF Takımı Deplasmanda Galip Geldi
Güncelleme:
Kayserispor U19 PAF Takımı, U19 PAF Ligi 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ataol Taylan Karapınar'ın 2 golüyle zafere ulaşan takım, 10 maç sonunda 13 puana yükseldi.

Kayserispor U19 PAF Takımı; deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

U19 PAF Ligi 10. haftasında Kayserispor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. İstanbul İBB Yenikapı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz tamamlanırken, ikinci yarıda Kayserispor 70 ve 81. dakikalarda Ataol Taylan Karapınar'ın attığı goller ile sahadan 3 puanı 2 golle ayrıldı. Sarı kırmızılılar İstanbul'dan 3 puanla dönerek 10. hafta sonunda dördüncü galibiyetini alarak puanını 13'e çıkarttı.

Oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 13 puan topladı. Kayserispor U19 PAF takımı ligin 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
