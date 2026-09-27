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Kayserispor U17, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 yendi; Arda Efe Ülgür 2 gol attı

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Kayserispor U17, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 yendi; Arda Efe Ülgür 2 gol attı
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Kayserispor U17, U17 Gelişim Ligi 17. Grup ilk haftasında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 yendi; 2010 doğumlu Arda Efe Ülgür bu maçta 2 gol attı. Sahaya 11'de çıkan ve 55 dakika oyunda kalan 16 yaşındaki oyuncu, 2026-2027 sezona 2 golle başladı.

Kayserispor U17'nin 2010 doğumlu oyuncusu Arda Efe Ülgür, 2026-2027 sezona 2 golle başladı.

U17 Gelişim Ligi 17. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 1. haftasında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezondaki ilk golünü Arda Efe Ülgür kaydetti. 16 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu Kahramanmaraş İstiklalspor maçında sahaya 11'de çıktı ve 55 dakika sahada kaldı. Oyunda kaldığı süre zarfından 2 gol kaydeden Arda Efe Ülgür sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Attığı 2 gol sonrası büyük sevinç yaşayan Arda Efe, maç sonu tebrikleri tek tek kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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