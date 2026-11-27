Kayserispor U17 takımının 2010 doğumlu oyuncusu Arda Efe Ülgür, oynadığı 8 maçta 7 gole imza attı.

U17 Gelişim Ligi 17. Grup'ta liderlik koltuğunda Kayserispor, yarın ligin 10. haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor'a konuk olacak. 1. devreyi mağlubiyet almadan 22 puanla zirvede tamamlayan Kayserispor U17 takımında en golcü oyunu Arda Efe Ülgür oldu. 16 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu Arda Efe Ülgür, oynadığı 8 maçta rakip filelere 7 gol atarak takımın en golcü oyuncusu konumunda. Oynanacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor maçında da gollerine devam etmek isteyen Arda Efe Ülgür, sezonda gol kralı olmak istiyor.

Arda Efe, ilk devrede Kahramanmaraş İstiklal Spor (2), Kilis 1984 Spor (2), Karakavakspor (2) ve Malatya Yeşilyurt Spor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı