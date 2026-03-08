Haberler

Zecorner Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Zecorner Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Trabzonspor ile oynayacağı maça son hazırlıklarını yaparak antrenmanı tamamladı. Teknik direktör Erling Moe liderliğindeki çalışma, çeşitli kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 25'inci haftada sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı.

Pas ve baskı çalışmasının ardından idman, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maç ve Trabzonspor maçının taktik çalışmasıyla sona erdi. İç Anadolu ekibi yaptığı idmanla zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

