Kayserispor-Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 3-1 kaybetti. Teknik direktörler Erling Moe ve Fatih Tekke karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Moe, hakem kararlarından şikayet ederken, Tekke, galip gelmenin önemine vurgu yaptı.

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, iyi fırsatlar yakaladıklarını belirterek, "Oyunun başında gördüğümüz kırmızı kartın oyunu çok fazla etkilediğini söyleyebilirim. Ama, buna rağmen ayakta kaldık. İyi savunduk. İyi fırsatlar yakaladık. Özellikle direkt ve alanları doğru kullanacak şekilde oynadık. Sahada görmek istediğimiz birçok şeyi bugün gördük. Kırmızı kart görmemize rağmen sahada daha iyi olan taraf bizdik. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama kısa sürede oyun anlamında göstermiş olduğumuz gelişimden dolayı çok memnunum. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Yalnız, penaltılar noktasında bize verilmeyen penaltının açık ve net şekilde penaltı olduğunu düşünüyorum. Bize verilen çok basit bir penaltı da var. Bu konuda bir standart olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz bu şekilde oynayıp, yolumuza bakmalıyız. Bugün sahadaki hakem kararları noktasında şanslı olan tarafta değildik" diye konuştu.

FATİH TEKKE: SON BÖLÜM HOŞUMUZA GİTMEYEN BİR BÖLÜMDÜ

Oyunu 2 bölümde değerlendirdiklerini anlatan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, "Oyunu kırmızı kart ve sonrası ile oyunun son bölümü olarak değerlendirebiliriz. Lehimize olan bizi avantajlı duruma düşüren kırmızı kartla rakibimizin Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynaması kolay değildi. İlk yarının sonunda bulduğumuz iki gol, ikinci yarının başında bulduğumuz üçüncü gol ve ondan sonraki oyunumuz durdu. Oyunun kontrolünü tutalım derken çok basit hatalarından biraz fırsatlar verdik. Son bölüm hoşumuza gitmeyen bir bölümdü ama Kayseripor'u da tebrik ederim onlarda çok kritik durumdalar böyle maçlarda 10 kişi oynamak Trabzonspor'a karşı tabi ki zor. Sonuç olarak kazanmamız gereken bir maçımızdı ve kazandık. Mutluyuz sakatlarımız vardı özellikle orta sahada bizim için çok önemli oyuncular. Bugün oyunun bazı bölümlerin de evet ama bazı bölümleri için çok olumlu konuşamayacağım. Genel hatlarıyla en önemlisi galip gelmekti bunu başardık" ifadelerini kullandı.

Hakem performansı ile ilgili gelen soruya ise Tekke, "Kritik pozisyonları tekrar izlemek lazım. Genel hatları ile çok böyle absürt hatalar yaptığını bilmiyorum. Kritik pozisyonları izlemeden bir şey diyemeyeceğim" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
