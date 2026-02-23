Haberler

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen 2 maçta 4 puan topladı

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen 2 maçta 4 puan topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdıktan sonra teknik sorumlu Muhammed Türkmen yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan topladı. İlk maçta 1 puan, ikinci maçta ise son dakikada kazanılan galibiyetle 3 puan elde eden Kayserispor, bu süreçte Djalovic'in puan ortalamasını geride bıraktı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği teknik direktör Radomir Djalovic yerine son 2 maçta kulübede yer alan teknik sorumlu Muhammed Türkmen, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.

İç Anadolu ekibinde 21'inci haftada iç sahada alınan 2-1'lik Kocaelispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Tazminat konusunda görüşmelerin devam ettiği Djalovic'ten yoksun Göztepe deplasmanına giden Kayserispor'da, kulübede teknik sorumlu Muhammed Türkmen yer aldı. İzmir deplasmanında Türkmen yönetimindeki Kayserispor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1 puanla Kayseri'ye döndü. Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi de Radomir Djalovic ile sözleşme fesih tazminatı konusunda orta yolu bulamayan sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını da Muhammed Türkmen ile tamamladı. Dün, teknik sorumlu Muhammed Türkmen'in kulübede çıktığı 2'nci karşılaşma olan Hesap.com Antalyaspor'u da son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Kayserispor, son 2 haftada teknik sorumlusu Türkmen ile çıktığı 2 maçta 4 puan toplamış oldu. İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Radomir Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tuttururken, 2 maçta 4 puan toplayan Muhammed Türkmen ise 2 puan ortalamasını yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Anne oğulun yaşadığı evden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti

Dünya Kupası'na götürdüğü takımdan istifa etti