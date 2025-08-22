Kayserispor Teknik Direktörü ve Futbolcular Taraftarla Buluştu

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Markus Gisdol ile futbolculardan Joao Mendes, Aaron Opoku, Dorukhan Toköz ve Burak Kapacak taraftarla bir araya geldi.

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile yeni transferler Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kayserispor Store önünde yapılan etkinlikle taraftarla buluştu. Etkinliğe Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Sportif Direktör Muhammed Türkmen, Store Sorumlusu Sami Delikan da katıldı. Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile futbolcular taraftarlara imza dağıtarak fotoğraf çekindi. Tören yaklaşık 2 saat sürdü.