Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, küme düşmelerine rağmen kazanarak sezonu kapatmanın güzel olduğunu belirtti. Moe, kulübün sorunları iyi analiz edip kısa sürede Süper Lig'e dönmesi için plan yapılması gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, düşmelerine rağmen sezonu kazanarak kapatmanın güzel olduğunu belirtti.

Bu maç öncesi zor bir hafta geçirdiklerini anlatan Moe, "Zorlu bir maçtı. Geçen hafta düşmemizin garanti olmasından sonra daha da zorlaştı. Kulüpteki herkes için zor bir haftaydı. Bizim en için önemli olan bugün için iyi bir şekilde bitirebilmekti. İki tarafında bir birine yakın bir performans sergilediği bir maçtı. Biz biraz daha fazla şans ürettik. Onlar tabii biraz daha kupa finaline odaklı olduğu için daha farklı bir takımla çıktılar. Böyle bir durumda olmamıza rağmen kazanmak güzel." ifadelerini kullandı.

Sezon ortasında bir takıma gelmenin zor yanları olduğunu vurgulayan Moe, şunları kaydetti:

"Ben kendine inanan bir insanım. Sezon başında beraber başlasaydık Kayserispor'un çok daha iyi bir futbol oynayabileceği ile alakalı olumlu düşünüyorum. Biz buraya geldikten sonra oynamaya çalıştığımız futbolu sezon başında zaman varken çalışıp organize etmeye çalışsaydık daha iyi bir futbol ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Sezon ortasında bazı şeyleri yoluna koymak çok zor. Kulüp için özellikle şunu söyleyebilirim, kendine çok daha yakından bakması lazım, özellikle sorunlarıyla alakalı. Bu sorunlara nasıl bir şekilde çözüm bulmamız gerekiyor. Bu sadece oyuncu almakla, hoca getirmekle alakalı değil. Bunlardan biraz daha derin sorunlar var. 3 aydır kulüpteyim birçok şeyin değişmesini gerektiğini söylüyorum. Gereken potansiyele sahip bir kulüp. Daha yakından bir özeleştiri yapıldığında, kısa sürede Süper Lig'e nasıl dönebiliriz. Bununla alakalı çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA / Murat Asil
