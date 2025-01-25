Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

KAYSERİSPOR'UN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

BASIN TOPLANTISINDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Bir kesim bizi eleştiriyor. Haklılar ama biz de insanız. Bu takımı 3-4 puandan 16 puana getirdik. Biz de değerlendirme yapacağız. Başkanla görüşeceğiz, yapılması gereken ne varsa konuşacağız. 24 saat kulüpte zaman geçiriyoruz, her şeyi yapıyoruz. Bizden önce 22 maçta 1 galibiyet almış takımla bu kadarını yapabildik ama bizim de hak etmediğimiz şeyler gelişiyor. Ben ve ekibim vicdani olarak çok rahatız. Oynattığımız futbol, oynattığımız mücadele, pozitif futbol, rakip kim olursa olsun kimseye ezilmedik. Ben ve ekibimin yapacakları bir yere kadar, yönetimle bir değerlendirme yapacağım" ifadelerini kullanarak bu ayrılığın sinyalini vermişti.

KALOĞLU'NUN KAYSERİSPOR RAKAMLARI

Burak Yılmaz sonrası 10 Ekim 2024'te göreve gelen Sinan Koloğlu, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 12 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. 12 puan toplayan Kaloğlu, 1 puan ortalaması tutturdu. 43 yaşındaki genç teknik adam, Türkiye Kupası'nda ise 3. turda Nesine 3. Lig ekibi Silivrispor'a 4-2 kaybederek kupaya veda etti.

SÜPER LİG'DE BU SEZON YAŞANAN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ