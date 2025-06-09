Kayserispor, Teknik Direktör Jakirovi ile Yolları Ayırdı

Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor'dan konuyla ilgili yapılan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Sergej Jakirovi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." - KAYSERİ