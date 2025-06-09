Kayserispor, Teknik Direktör Jakirovi ile Yolları Ayırdı

Kayserispor, Teknik Direktör Jakirovi ile Yolları Ayırdı
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Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirdi. Kulüp, Jakirovi'ye teşekkür ederek gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor'dan konuyla ilgili yapılan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Sergej Jakirovi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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