Kayserispor Taraftarı Şerafettin Umut Kuzuluk, Miguel Cardoso ile Buluştu

Kayserispor taraftarı olan 16 yaşındaki Şerafettin Umut Kuzuluk'un hayali gerçek oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso bugün tesislerde hayranı olan Şerafettin Umut Kuzuluk ile bir araya geldi. 5 aylık iken kronik Prerenal böbrek yetmezliği teşhisi konulan Şerafettin Umut Kuzuluk'un annesi İkbal Kuzuluk, oğluna geçtiğimiz günlerde böbreğini bağışlamıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından 16 yaşındaki Şerafettin Umut Kuzuluk, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso ile buluşma hayalini Başkan Ali Çamlı gerçekleştirdi. Şerafettin Umut Kuzuluk bugün Kayserispor Tesislerine gelerek Miguel Cardoso ile buluştu. Cardoso ile sohbet eden Şerafettin Umut ardından bol bol fotoğraf çekindi. Miguel Cardoso kendisine ait olan formayı Şerafettin Umut'a hediye etti.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Umut ve Cardoso buluştu 'En büyük hayalim Kayserisporlu Miguel Cardoso'yla görüşmek' diyen 16 yaşındaki Umut Kuzuluk tesislerimizde Cardoso ile buluştu"denildi. - KAYSERİ